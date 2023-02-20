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Son dakika haberi Şanlıurfa'da doğalgaz patlaması! 2 ölü, 8 yaralı

Şanlıurfa'nın Bahçelievler mahallesinde 7 katlı binanın girişindeki işyerinde doğalgaz patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı

Giriş: 20.02.2023 - 11:03 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Şanlıurfa'da doğalgaz patlaması! 2 ölü, 8 yaralı
Şanlıurfa'da doğalgaz patlaması! 2 ölü, 8 yaralı
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AA

Şanlıurfa'da bir binada doğalgaz nedeniyle meydana gelen patlama sonucu, 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Merkez Haliliye ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir apartmanda doğalgazdan kaynaklandığı belirtilen patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle binada hasar oluştu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Patlamada, 2 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Binanın tedbir amacıyla kontrollü şekilde tahliye edildiği belirtildi.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Vali Ayhan, gazetecilere, bölgede bir patlama olduğunu söyledi.

Bölgede doğalgaz sisteminin kapalı olduğuna dair duyumların olduğunu ifade eden Ayhan, "Yan taraftaki binalar da ağır hasar olduğu için kapalıydı ve boşaltılmıştı. Patlamanın olduğu bina da çoğu vatandaşlarımız tarafından boşaltılmıştı ve bu sabah da depremin üzerinden böyle bir faciayla uyandık. Şu an için 2 vefat ve 8 yaralı var." diye konuştu.

"DOĞALGAZ VANASI FARKLI YÖNTEMLE KIRILIP AÇILDIYSA ÇOK BÜYÜK SORUN VAR"

Vali Ayhan, olayda ihmal olup olmadığına ilişkin ekiplerin hızlı şekilde inceleme yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ben de hemen olay yerine gelerek durumu denetledik, gözden geçirdik. Vatandaşların da bizim uyarılarımıza çok dikkat etmesi lazım. Şu an burada adli ve idari soruşturma yapılıyor. Vatandaşımızın hayatı normalleştirmesini arzu etmekle birlikte biraz daha dikkatli olunmasını istiyoruz. Burada doğalgaz kapalı olduğu halde doğalgaz vanası farklı yöntemle kırılıp açıldıysa çok büyük sorun var."

Bölgede incelemelerin devam ettiğini, adli ve idari soruşturmaların da başladığını vurgulayan Ayhan, "İçeride bir kişinin daha olduğu öngörülüyor. Bununla ilgili de incelemeler sürüyor. Güvenlik tedbirleri alındı." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynep Abidin Beyazgül de "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, teknik ve idari soruşturmalar tamamlandıktan sonra detaylı açıklamanın yapılacağını bildirdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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