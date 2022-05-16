Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dün akşam Fatih Karagümrük ile oynadığımız maçta aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Nazım Sangare'nin gerçekleştirilen görüntülemesinde ön çapraz bağlarında kısmi zedelenme tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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