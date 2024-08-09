Sanayi üretiminde düşüş

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TÜİK, haziran ayına dair sanayi üretimi verilerini açıkladı. Buna göre; sanayi üretimi yıllık yüzde 4,7 azaldı. Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2024 yılı Haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,9 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 15,2 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 2,1 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,8 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,1 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,8 arttı.