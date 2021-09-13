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Haberler İş-Yaşam Sanayi üretimi temmuzda arttı

Son dakika haberi Sanayi üretimi temmuzda arttı

TÜİK, temmuz ayı sanayi üretim verilerini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 8.7 arttı ancak yüzde 15.2 olan beklentinin altında kaldı. Önceki ay sanayi üretiminde artış yıllık yüzde 23.9 olmuştu

13.09.2021 - 10:01 | Güncelleme: ABONE OL
Sanayi üretimi temmuzda arttı

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