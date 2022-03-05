Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında sahasında NasaDoge Menemenspor ile karşı karşıya geldi.

Hem alt sıraları hem de play-off potasını yakından ilgilendiren kritik müsabakada kazanan taraf 4-2'lik skorla İzmir temsilcisi oldu.

Bu sonucun ardından puanını 32'ye yükselten Menemenspor, averajla haftayı 15. sırada tamamladı.

Sahasında 2 kez öne geçtiği maçtan eli boş ayrılan Samsunspor ise 39 puanla 7. sırada konumlandı.