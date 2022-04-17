Yılport Samsunspor, Spor Toto 1.Lig'in 32. haftasında Eyüpspor'u konuk etti. Mücadele 2-2 sona erdi.

Karadeniz ekibinin golleri 33. dakikada Hasan Kılıç ve 59. dakikada Vukan Savicevic'den gelirken, Eyüpspor'un gollerini 35. dakikada Jonathan Buatu ve 82. dakikada Alaaddin Okumuş (KK) kaydetti.

Karşılaşmanın son bölümünde Eyüpspor'da Cenk Ahmet Alkılıç kırmızı kart gördü.

Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Samsunspor 43, üst üste ikinci beraberliğini alan Eyüpspor ise 51 puana yükseldi.