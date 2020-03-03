Samsun’da 2 öğrencinin hayatını kaybettiği, 9'u öğrenci 10 kişinin de yaralandığı kazada ağır yaralanan 1 öğrenci daha hayatını kaybetti.

Yürek yakan kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkii Samsun-Ordu karayolu 31. kilometresinde 18 Aralık'ta meydana gelmişti. İHA'nın haberine göre, İsmet B. idaresindeki otomobil ile seyir halindeyken, Samsun'dan aldığı lise öğrencilerini Çarşamba ilçesine götüren Dursun P. idaresindeki servis minibüsüne arkadan çarpmış, çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs yoldan çıkarak refüjden karşı şeride geçip devrildiği sırada Mustafa G.'nin kullandığı otomobille çarpışmıştı.

2 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Feci kazada Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Batuhan Yılmaz (16) ile Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden Zülal Işıl Çörtük'ün (14) hayatını kaybettiği kazada, 9'u öğrenci 10 kişi de yaralanmıştı.

17 YAŞINDAKİ SUDE NEZOR DE HAYATA TUTUNAMADI

Ağır yaralanan öğrencilerden 17 yaşındaki Sude Nezor yapılan müdahalelere rağmen tedavi gördüğü Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün akşam hayatını kaybetti.