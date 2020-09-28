İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'inin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

AA'nın haberine göre zanlıların, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla sınır dışı edilmesine karar verildi. Emniyetteki 4 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Ekiplerce, 21 Eylül'de İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 15 zanlı gözaltına alınmış, 6 şüpheli sınır dışı edilmişti.