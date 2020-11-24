DHA

Olay, saat 14.00 sıralarında İlkadım ilçesinde meydana geldi. Kentte etkili rüzgar nedeniyle, bulvar üzerindeki 8 katlı apartmana ait dış cephe kaplaması yerinden sökülüp, parçaları yola savruldu.

DHA'nın haberine göre, bu sırada kaldırımda yürüyen bir kişi, savulan parçalardan kıl payı kurtuldu. İhbarla gelen itfaiye ekiplerince, binadaki riski malzemelerin söküm işlemi yapıldı.

Sokak, belediye ekiplerince temizlenirken, dış cephe kaplamasının uçma anları da çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca görüntülendi.