UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2022-2023 sezonu 21 Haziran’da başlayacak ve 10 Haziran 2023’te Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak final maçıyla sona erecek. Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe’nin katılım sağlayacağı 2. Eleme Turu kuraları 15 Haziran’da, Trabzonspor’un katılacağı play-off kuraları ise 2 Ağustos’ta çekileceği açıklandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında grup aşaması kura çekimi 25 Ağustos’ta yapılacak ve ilk maçlar 6-7 Eylül’de oynanacak. Grup maçlarının fikstürü ise şöyle:
2. hafta: 13-14 Eylül 2022
3. hafta: 4-5 Ekim 2022
5. hafta: 25-26 Ekim 2022
6. hafta: 1-2 Kasım 2022
Türk takımlarının programı belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi resmi sitesinden paylaşılan takvimde, eleme turları, grup aşaması ve finaller de belli oldu. 2021-2022 sezonu Spor Toto Süper Lig’i şampiyon tamamlayan Trabzonspor, play-offlarda ilk maçına 16-17 Ağustos, rövanş karşılaşmasına ise 23-24 Ağustos tarihlerinde çıkacak. Süper Lig’i ikinci sırada bitiren Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi mesaisine erken başlayacak. 2. Eleme Turu’nda ilk maçında 19-20 Temmuz’da çıkacak sarı-lacivertliler rövanş karşılaşmasına ise 26-27 Temmuz’da çıkacak.
Final İstanbul’da
2004-2005 sezonunda İstanbul’da gerçekleştirilen Şampiyonlar Ligi finali, ikinci kez bu şehirde oynanacak. 11-12 Nisan ve 18-19 Nisan 2023 tarihlerinde oynanacak çeyrek final maçlarının ardından, 9-10 Mayıs ve 16-17 Mayıs tarihlerinde yarı final müsabakaları gerçekleştirilecek. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak final karşılaşmasının tarihi ise 10 Haziran 2023 olarak belirlendi.
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