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Son dakika haberi - Şampiyonlar Ligi final maçının biletleri satışa çıktı

İstanbul'un ev sahipliğinde 10 Haziran 2023 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının biletleri bugün satışa çıkarıldı

Giriş: 21.04.2023 - 14:19 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi - Şampiyonlar Ligi final maçının biletleri satışa çıktı
HABERTURK.COM

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli olurken, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı final karşılaşmasının biletleri de satışa sunuldu.

Sadece UEFA'nın resmİ bilet portalı "UEFA.com/tickets" websitesi üzerinden satın alınabilecek biletler, talep toplama ve onay olmak üzere iki aşamada UEFA tarafından gerçekleştirilecek. 28 Nisan 2023'te tamamlanacak talep toplama döneminin bitimiyle yapılacak kura çekiminin ardından bilet başvuruları olumlu sonuçlanan taraftarlara UEFA tarafından e-mail yoluyla bildirimde bulunulacak. Futbolseverler, kendilerine ayrılan kategoride en fazla 2 (iki) adet bilet satın alabilecek.

Biletler, UEFA'nın resmî bilet uygulaması "UEFA Mobile Tickets" aracılığıyla taraftarlara maçtan birkaç gün önce ulaştırılacak. Bilet sahiplerinin hem Android hem de İOS platformlarında mevcut olan bu uygulamayı mobil cihazlarına indirerek, biletlerini saklaması ve yönetmesi mümkün olacak.

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının bilet fiyatları 1. Kategori 690 Euro, 2. Kategori 490 Euro, 3. Kategori 180 Euro, 4. Kategori 70 Euro olarak belirlendi. Engelli biletleri ise 70 Euro'dan satışa sunulacak ve ücretsiz bir refakatçi bileti de içerecek.

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