Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yenerek şampiyon oldu.

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