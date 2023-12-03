Sami Uğurlu: Riskli oyunu seviyoruz

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Sami Uğurlu, karşılaşma sonrası Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda basın mensuplarına açıklama yaptı.

Yeni gelen hocaların takımda değişiklik yapmak isteyebileceğinden bahseden Uğurlu, "Bıraktığımız yerden başladık. Biz oyunda değişiklik yapmak istiyoruz. Riskli oyunu seviyoruz. Şiddetli oyunu da seviyoruz. Daha bu oyuna fiziksel olarak hazır olmayabiliriz çünkü geçiş oyunu, yüksek efor isteyen bir şey." ifadelerini kullandı.

"GEÇİŞ OYUNUNA TAKIMDAKİ OYUNCULAR UYGUN"

Bu karşılaşmada oyuncuların sahada istediği şeyleri yapabildiğini aktaran Uğurlu şunları söyledi:

"Takım olarak bu oyunun üzerine koyarak devam edeceğiz. Bu oyundan futbolcular da zevk alıyor. Geçiş oyununa takımdaki oyuncular uygun. Koşu mesafelerinde şu an istediğimiz seviyede değiliz. İstediğimiz koşu mesafelerini yakaladığımızda çok daha zevkli bir oyun çıkacak. Bireysel hatalardan basit goller yedik ama oyuncu değişiklikleriyle orta sahayı güçlendirip dinamizm anlamında artıya geçtik. Çok daha farklı skor çıkabilirdi. Gaziantep FK takımı da az gol yiyen bir takım. Bundan sonraki maçlarda gelişme göstereceğiz. Oyuncularımız daha çok genç. Yasin Özcan ve Taylan Utku Aydın gibi takıma adapte etmek istediğimiz oyuncular var. Eren Elmalı'yı da 3. ligden alıp A Milli Takım'a gitmesini sağlayan benim. Övülmek istediğim için söylemiyorum. Benim görevim bu. Genç oyuncular, takımda süre alamadıktan sonra bu işin bir anlamı kalmıyor."

Kasımpaşa'nın transfere ihtiyacı olduğunu söyleyen Uğurlu, "Takımda sezon başında gol katkısı veren oyucular fazlaydı ama savunmada zafiyet de vardı. Bizim farklı bir formatımız var. Zaman zaman pozisyon verebiliyoruz. Transfere ihtiyacımız var. İstediğimiz oyuncuları alabilirsek farklı bir Kasımpaşa izletebiliriz. Şu anda oyuncuları taktiğe adapte etmeye çalışacağım. Futbolcularım çok değerli. Biz bir bütünüz. Sadece geniş kadro olarak eksiğiz." değerlendirmesinde bulundu.