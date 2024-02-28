Son dakika haberi Şam'da büyük patlama
Suriye'nin başkenti Şam'ın Sayeda Zeynep mahallesinde büyük bir patlama meydana geldi. Suriye hava savunma sisteminin Şam yakınlarındaki 'düşman hedefleri' vurduğu bildirildi.
Giriş: 28.02.2024 - 21:50 Güncelleme: 28.02.2024 - 22:13
Suriye'nin başkenti Şam'ın Sayeda Zeynep mahallesinde patlamalar meydana geldi.
Suriye hava savunma sistemleri, Şam üzerindeki 'düşman hedefleri' vurduğunu açıklarken, Suriye Devlet medyası saldırıların İsrail'den geldiğini bildirdi.
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