Beşiktaş'ın sezon başında Aytemiz Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Salih Uçan, TRT Spor'un haberine göre bir diğer İstanbul temsilcisi Medipol Başakşehir'e kiralandı.

Siyah-beyazlı ekipte toplam 15 maçta şans bulan Salih Uçan, toplam 548 dakika süre aldı. 28 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ta gol veya asist katkısı yapamadı.