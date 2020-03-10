10 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Olay, geçen Cumartesi saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Avrupa'ya geçmek isteyen Pakistan uyruklu Mahmud Yasin, Edirne'ye gitti.
Yasin, sınırı geçemediği için Sultangazi'ye geri döndü. Bir apartmanın bodrum katında beraber yaşadığı arkadaşlarının yanına gelen Mahmud Yasin ile bazı arkadaşları arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaklaşık 8 kişi Yasin'e saldırdı. Saldırganlardan biri, Yasin'i kalçasından bıçakladı. Saldırganlar daha sonra dışarı çıkarak, olay yerinden kaçtı. Mahmud Yasin ve kavga sırasında evde bulunan 3 arkadaşı da dışarı çıktı.
SOKAK ORTASINDA YERE YIĞILDI
Kanlar içerisinde kalan Yasin, sokak ortasında yere yığıldı. Yasin'in yardımına yanında bulunan arkadaşları ve çevredekiler koştu. Yasin'in bir arkadaşı daha fazla kan kaybetmemesi için bez parçasıyla tampon yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mahmud Yasin, ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yasin'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken, 5 şüpheli gözaltına alındı.
"BAYILMASIN DİYE SU VERDİLER"
Bir mahalle sakini, "Çocuklar kapıda kalabalık var dediler. Dışarı çıktığımda çocuğun yerde yattığını gördüm. Ne olduğunu sorduk kendisine. 4-5 kişi her halde kapıya dayanmış. Yapanlar da Afgan diye anlatıyordu. Bıçaklamışlar, gitmişler. Başında zaten kendi arkadaşları vardı. Burada vatandaşlar bayılmasın diye su verdi. Çocuk baygınlık geçirdi" dedi.
Bir başka mahalle sakini ise, "Alacak verecek yüzünden kavga etmişler herhalde. Birbirlerini bıçaklamışlar" diye konuştu.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Şüphelilerin kaçışı ve Mahmud Yasin'in yere yığıldığı anlar bir ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, olayın yaşandığı bodrum kattan çıkan şüphelilerin kaçtığı, kalçasından bıçaklanan Mahmud Yasin ve yanındaki arkadaşlarının da yürüdüğü görülüyor. Bir süre ayakta duran Yasin, daha sonra sokak ortasında yere yığılıyor. Kanlar içerisinde yere yığılan Yasin'e yanında bulunanların ilk anda müdahale etmedikleri, kısa bir süre sonra elinde bez parçası olan bir arkadaşı yanına gelerek daha fazla kan kaybetmesini önlemek için tampon yapıyor.
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