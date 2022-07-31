Saldırı hazırlığında olan 5 terörist öldürüldü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

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