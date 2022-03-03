Liverpool'da dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mohamed Salah'ın geleceği belirsizliğini koruyor. 2023 yılında sözleşmesi sona erecek olan Mısırlı yıldızın takımda kalıp kalmayacağına henüz karar vermediği ortaya çıktı.

Express'te yer alan habere göre; Alman teknik direktör Jürgen Klopp, Mısırlı yıldızı takımda tutmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Bu sezon inanılmaz bir grafik çizen ve 27 gol, 10 asistle takımın yıldızları arasında yer alan Salah'ın adres değişikliğine gidebileceği de iddialar arasında yer alıyor.

Hatta haberin içinde yıldız futbolcunun Chelsea'ye geri dönebileceği ifadeleri de yer aldı. Ancak Klopp'un ısrarı Salah'ın kalmasında en önemli etkenlerden biri olabilir.