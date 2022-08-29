Sakaryaspor evinde galip

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Sakaryaspor, Tuzlaspor'u konuk etti.

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Oğuzhan Aksu yönetti.

Müsabaka, 2-0'lık Sakaryaspor üstünlüğüyle noktalandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Donkor ve Hakan kaydetti.

Yeşil-siyahlılar, bu sonuçla üst üste ikinci galibiyetini alarak ligde puanını 6'ya çıkardı.

1 puanı bulunan Tuzlaspor ise 18. sırada kaldı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."