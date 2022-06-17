Sakaryaspor'a Polonyalı orta saha

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Jagiellonia forması giyen Michal Jan Nalepa ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Nalepa." ifadesine yer verildi.

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