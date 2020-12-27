İlçede dün, içki tükettikten sonra metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılan ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Murat Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA'nın haberine göre, M.Ç'nin dün hastaneye kaldırılması sonrası evinde arama yapan jandarma ekipleri, 5 litre sahte içki bulmuş, sahte içki yapımında kullanılan malzemeleri temin eden kişilere yönelik soruşturma başlatmıştı.

İlçede dün de bir kişi, sahte alkol zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.