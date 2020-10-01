AA

Dini kisveleri kullanarak "imam nikahı tazeleyen" ve karşılığında para aldığı iddia edilen bir kişi Burhan Dalğali hakkında hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Sanık Burhan Dalğali hakkında, ''Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık’’ suçundan 7 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle dava açıldı.

DİNİ NİKAH TAZELEMEK İÇİN EVİNE ÇAĞIRDI

AA'da yer alan habere göre Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müşteki Ebubekir B’nin eşi mağdur Semanur B. ile sorunlar yaşadığı, bir tartışma üzerine de eşine 3 defa "boş ol" dediği belirtilerek, Ebubekir B’nin "dini nikah tazelemek" için sanık Burhan Dalğali'yi evine çağırdığı belirtildi.

3 BİN 200 LİRA PARA ALDI

5 Eylül’de zanlı Dalğali'nın müştekilerin evine giderek, "Böyle nikah düşmez. Siz tövbe edin. Sizin nikahınız düşmedi" diye konuştuğu anlatılan iddianamede, sanığın nasihat ve telkinleri karşılığında müştekilerin her birinden bin 600 lira, toplamda 3 bin 200 lira aldığı kaydedildi.

"EŞİNLE BAŞ BAŞA GÖRÜŞMEM LAZIM"

Dalğali'nin Ebubekir B’ye "Ayrı odanız var mı? Eşinle baş başa görüşmemiz lazım" dediği ifade edilen iddianamede, müştekilerin ayrı odalarının olmadığını söylemesi üzerine sanık Dalğali'nin çiftin evinden ayrıldığı belirtildi.

DİNİ KİSVELERİ KULLANDIĞI BELİRTİLDİ

İddianamede, sanık Dalğali’nin imam hatip lisesi mezunu olduğunu belirterek kendini çevreye bu şekilde tanıtmaya çalıştığı ayrıca, sosyal medya profilinde isminin altında ‘İlahiyatçı Öğretmen El Ensari’ cümlesini ekleyerek çevresinde kendisine itibar edilmesi için bir takım dini kisveleri kullandığı değerlendirilmesinde bulunuldu.

PARAYI MAHALLEDE DAĞITTIĞINI SÖYLEDİ

Dalğali'nin suçlamaları reddederek, kimseden para istemediğini, müşteki ve mağdurun kendi rızasıyla verdiği parayı mahallede dağıttığını savunduğu iddianamede, zanlı hakkında "dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık" ve "Tekke ve Zaviyelerle Türbeleri Seddine ve Türbedarlıklar ile bir takım unvanların men ve ilgasına dair kanuna muhalefet" suçlarından toplam 2 yıldan 7 yıl 3 aya kadar hapis cezası isteniyor. Davanın duruşması önümüzdeki günlerde Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.