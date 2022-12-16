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Son dakika haberi Sahte doktor hakkında istenen ceza belli oldu!

Türkiye'yi şoke eden sahte doktor Ayşe Özkiraz ile ilgili iddianame hazırlandı. Davada Özkiraz hakkında 13 yıla kadar hapis istendi

Giriş: 16.12.2022 - 15:48 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Sahte doktor hakkında istenen ceza belli oldu!
Sahte doktor hakkında istenen ceza belli oldu!
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DHA

Tekirdağ'ın Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan, sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanan Ayşe Özkiraz (20) hakkında 13 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

DHA'nın dahbaerine göre Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip, şikayette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz, 25 Ekim günü tutuklandı.

TUTUKLULUĞA İTİRAZI REDDEDİLDİ

Tekirdağ T Tipi Cezaevi'ne konulan Ayşe Özkiraz, avukatı aracılığıyla karara itirazda bulundu. Avukatının bir üst mahkeme olan Çerkezköy 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne tutukluluğa itirazı, reddedildi.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Özkiraz ile ilgili soruşturmayı tamamladı. Özkiraz hakkında hazırlanan iddianame Çerkezköy Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.

İddianamede, Özkiraz hakkında, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'özel belgede sahtecilik' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 'yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı kanuna muhalefet' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 13 yıla kadar hapis cezası istendi.

Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde Ayşe Özkiraz'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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