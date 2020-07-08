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Kendisini "başkomiser" olarak tanıtan dolandırıcı, altın ve paralarla yakalandı

İzmir'in Menemen ilçesinde telefonla aradığı H.K. ve E.K. çiftini, kendisini başkomiser olarak tanıtıp, dolandıran R.Y., şikâyetten 5 saat sonra polis tarafından saklandığı ağabeyinin evinde yakalandı. Evde yapılan aramada, H.K. ve E.K.'ye ait altınlar ve paralar ele geçirildi

08.07.2020 - 08:31 | Güncelleme: ABONE OL
telefon dolandırıcısı
DHA

İzmir'in Menemen ilçesinde telefonla aradığı H.K. ve E.K. çiftini, kendisini başkomiser olarak tanıtıp, dolandıran R.Y. yakalandı.

Olay, Menemen'in Yahşelli Mahallesi'nde meydana geldi. R.Y., telefonla aradığı H.K. ve E.K. çiftine kendisini başkomiser olarak tanıtıp, "Sizler dolandırıcılığa karışmışsınız ve Menemen'de bir kuyumcuya sahte altınlar vermişsiniz sizden şikâyetçi" dedi. Kendilerine yardımcı olmak için para ve altınlarını istedi. Bunun üzerine çift, 27 cumhuriyet altını, 2 bilezik ve 4 bin lira nakit parayı R.Y.'ye teslim etti.

POLİS 5 SAAT SONRA YAKALADI

Olaydan bir süre sonra dolandırıldığını fark eden çift, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, R.Y.'yi yaklaşık 5 saat sonra ağabeyinin evinde saklanırken gözaltına aldı. Ayrıca, evde yapılan aramada, H.K. ve E.K.'ye ait altınlar ve paralar ele geçirildi. Emniyete götürülen R.Y., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. R.Y. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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