Sahra Hastanesi için gönderilen teknik heyet, Gazze'ye ulaştı
Türkiye tarafından Gazze'de kurulması öngörülen 'Sahra Hastanesi'nin fizibilite çalışmalarını yapacak teknik heyet, Gazze'ye ulaştı.
Giriş: 28.11.2023 - 12:10 Güncelleme: 28.11.2023 - 12:24
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; Türkiye tarafından Gazze'de kurulması öngörülen 'Sahra Hastanesi'nin fizibilite çalışmalarını yapacak teknik heyet, bu sabah Mısır üzerinden Gazze'ye geçti.
Heyetin tespitlerine bağlı olarak hastanenin bir an önce faaliyete geçirilmesi planlanıyor.
* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.