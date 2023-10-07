Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Şahinler suç örgütünün finansmanı yakalandı! - Şahinler suç örgütü lideri kim

        Şahinler suç örgütünün finansmanı yakalandı!

        İstanbul merkezli 7 ilde, 'Şahinler' suç örgütüne yapılan operasyonda firari olarak aranan Uğur Vergili, yakalandı. Vergili emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 10:16 Güncelleme: 07.10.2023 - 10:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şahinler suç örgütünün finansmanı yakalandı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kamuoyunda "Şahinler" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik 29 Eylül Cuma günü İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        43 ŞÜPHELİ YAKALANMIŞTI

        DHA'da yer alan habere göre operasyonda örgüt lideri Sedat Şahin cezaevindeyken örgütün bir bölümünü yöneten Mehmet Şahin'in de aralarında bulunduğu 43 şüpheli yakalandı.

        FİNANSMAN ARANIYORDU

        Ancak operasyonda örgüte finans sağladığı tespit edilen Uğur Vergili yakalanamadı. Vergili'nin yakalanması için ekipler çalışmalarını sürdürdü.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Yapılan çalışmalar sonucunda Vergili, Çekmeköy'de kız arkadaşının evinde yakalanarak gözaltına alındı. Vergili emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Şahinler
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Suriye'nin kuzeyinde 14 terörist etkisiz!
        Suriye'nin kuzeyinde 14 terörist etkisiz!
        AK Parti'de kongre günü! Gözler burada
        AK Parti'de kongre günü! Gözler burada
        3 doktor feci biçimde dövülmüştü! Flaş gelişme!
        3 doktor feci biçimde dövülmüştü! Flaş gelişme!
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        TES’te kıdem tazminatı korkusu
        TES’te kıdem tazminatı korkusu
        Okulda yemek sırası beklerken fenalaşan 10 yaşındaki İsmail öldü
        Okulda yemek sırası beklerken fenalaşan 10 yaşındaki İsmail öldü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst düzey atamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst düzey atamalar
        Ava giden avcının motosikleti devrildi! Omzundaki tüfek sonu oldu!
        Ava giden avcının motosikleti devrildi! Omzundaki tüfek sonu oldu!
        Sis ve pusa dikkat! 3 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!
        Sis ve pusa dikkat! 3 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        115 cansız beden bulundu
        115 cansız beden bulundu
        20 yıl sonra itiraf etti
        20 yıl sonra itiraf etti
        İşe aldığı çırağın yaptıklarını görünce şok oldu!
        İşe aldığı çırağın yaptıklarını görünce şok oldu!
        Filmekimi için 10 öneri
        Filmekimi için 10 öneri
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        Harekete kimse mani olamaz...
        Harekete kimse mani olamaz...
        100 milyon dolar cepte
        100 milyon dolar cepte
        "Barışmamız söz konusu değil"
        "Barışmamız söz konusu değil"
        Habertürk Anasayfa