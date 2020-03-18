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Sağlık Bakanlığı'ndan maske açıklaması yapıldı. Sağlık Bakanlığı'ndan "EN149 standartlarındaki maskeler sadece eczanelerden ve reçete karşılığında verilecek" bilgisi paylaşıldı.

EN149 standartlarındaki (N95, FFP2 ve FFP3) maskeler sadece eczanelerden ve reçete karşılığında alınacak.

Türk Eczacı Birliği yetkilileri, adı geçen maskelerin sadece sağlık profesyonelleri tarafından kullanan maskeler olduğunu dile getirdi.