ÖSYM: 26 Mart - 1 Nisan 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.

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