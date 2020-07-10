Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” 'ne “COVID-19 Kapsamında Güzellik Merkezlerinde Alınması Gereken Önlemler” 83. başlık olarak eklendi.

2. başlıktaki “Berber, Kuaför ve Güzellik Salonlarında Alınması Gereken Önlemler” ve 20. başlıktaki “Market ve Süpermarketlerde Alınması Gereken Önlemler” revize edilerek güncellendi.

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