Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 104 ülkede toplam 109 bin 405 kişide koronavirüs bulgusuna rastlandığını, bunlardan 3 bin 689'unun hayatını kaybettiğini belirtti.

Türkiye'nin sıkı önlemlerle bugüne dek bu listeye girmemeyi başardığına dikkati çeken Koca, "Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı. Yurt dışından gelenlerimiz kurallara uymalı." ifadelerini kullandı.