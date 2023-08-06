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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Koca paylaşımında, "DEPREMİN ÜZERİNDEN 6 AY GEÇTİ. 1 Milyon 123.211 depremzedeye sağlık hizmeti verilmiş durumda. 42.295’i küçük, orta ve büyük (ABC grubu) ameliyatlar olmak üzere 73.876 ameliyat gerçekleştirildi. Halen hastanelerimizde yatan 617 depremzede hastanın tedavisi devam ediyor. Hastalarımıza tekrar geçmiş olsun diyor, aramızdan ayrılanları rahmetle anıyoruz." ifadesini kullandı.

DEPREMİN ÜZERİNDEN 6 AY GEÇTİ. 1 Milyon 123.211 depremzedeye sağlık hizmeti verilmiş durumda. 42.295’i küçük, orta ve büyük (ABC grubu) ameliyatlar olmak üzere 73.876 ameliyat gerçekleştirildi. Halen hastanelerimizde yatan 617 depremzede hastanın tedavisi devam ediyor.… — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 6, 2023

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.