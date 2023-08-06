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        Haberler Gündem Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplam 73 bin 876 ameliyat gerçekleştirildi - Güncel haberler

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplam 73 bin 876 ameliyat gerçekleştirildi

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. 6 Şubat depreminden etkilenen depremzedelerle ilgili Bakan Koca, "42 bin 295'i küçük, orta ve büyük (ABC grubu) ameliyatlar olmak üzere 73 bin 876 ameliyat gerçekleştirildi" dedi

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        Habertürk
        Giriş: 06.08.2023 - 22:40
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        "Toplam 73 bin 876 ameliyat gerçekleştirildi"
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        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

        Bakan Koca paylaşımında, "DEPREMİN ÜZERİNDEN 6 AY GEÇTİ. 1 Milyon 123.211 depremzedeye sağlık hizmeti verilmiş durumda. 42.295’i küçük, orta ve büyük (ABC grubu) ameliyatlar olmak üzere 73.876 ameliyat gerçekleştirildi. Halen hastanelerimizde yatan 617 depremzede hastanın tedavisi devam ediyor. Hastalarımıza tekrar geçmiş olsun diyor, aramızdan ayrılanları rahmetle anıyoruz." ifadesini kullandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        #HABER
        #Fahrettin Koca
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