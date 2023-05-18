"9002 kontenjan planlaması ÖSYM'ye gönderildi"

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Koca açıklamasında şöyle dedi:

"15 Nisan'da yapılan 2023 TUS 1. Dönem sınav sonuçları, bilindiği gibi 12 Mayıs'ta ÖSYM tarafından açıklandı. Sınava 21.476 uzmanlık öğrenci adayı girmişti.

Eğitim ve araştırma hastaneleri kontenjanı, Üniversitelere Sağlık Bakanlığı adına kontenjan, vakıf üniversiteleri kontenjanı ve diğer kontenjanlar ile birlikte toplam 9.002 kontenjan planlaması yapılarak, yayımlanmak üzere ÖSYM'ye gönderilmiştir.

Yerleştirme sonuçlarının, tercihte bulunacak hekim arkadaşlarımın gönlüne göre olmasını diliyorum."

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