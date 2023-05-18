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Haberler Sağlık Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: "9002 kontenjan planlaması ÖSYM'ye gönderildi"

"9002 kontenjan planlaması ÖSYM'ye gönderildi"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2023 TUS 1. Dönem sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından şu paylaşımda bulundu: Eğitim ve araştırma hastaneleri kontenjanı, Üniversitelere Sağlık Bakanlığı adına kontenjan, vakıf üniversiteleri kontenjanı ve diğer kontenjanlar ile birlikte toplam 9.002 kontenjan planlaması yapılarak, yayımlanmak üzere ÖSYM'ye gönderilmiştir.

Giriş: 18.05.2023 - 13:56 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı:
"9002 kontenjan planlaması ÖSYM'ye gönderildi"
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Koca açıklamasında şöyle dedi:

"15 Nisan'da yapılan 2023 TUS 1. Dönem sınav sonuçları, bilindiği gibi 12 Mayıs'ta ÖSYM tarafından açıklandı. Sınava 21.476 uzmanlık öğrenci adayı girmişti.

Eğitim ve araştırma hastaneleri kontenjanı, Üniversitelere Sağlık Bakanlığı adına kontenjan, vakıf üniversiteleri kontenjanı ve diğer kontenjanlar ile birlikte toplam 9.002 kontenjan planlaması yapılarak, yayımlanmak üzere ÖSYM'ye gönderilmiştir.

Yerleştirme sonuçlarının, tercihte bulunacak hekim arkadaşlarımın gönlüne göre olmasını diliyorum."

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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