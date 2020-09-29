Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul Arnavutköy'de başlayan yağış bazı bölgelerde sele neden oldu.

DHA'nın haberine göre, Anadolu Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde Salı günleri kurulan semt pazarında aşırı yağış nedeniyle yağmur giderlerinin tıkandığı pazar alanını bir anda sel bastı.

Pazar kurulan cadde ve sokaklar nehre dönerken pazardakiler zor anlar yaşadı. O anlar kameralara yansıdı.