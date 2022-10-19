Sağanak, İstanbul'da trafiği kilitledi!

Mega kentin her iki yakasında D-100 kara yolu, TEM oto yolu ve bağlantı yollarında oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle bazı noktalarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
İstanbul'da trafik durumu
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE ÇİFT YÖNLÜ YOĞUNLUK
AA'da yer alan habere göre D-100 kara yolunda Haliç Köprüsü'nden başlayarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar aralıklarla ve çift yönlü yoğunluk oluştu.
TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
Nurtepe viyadük bağlantı yolunda TEM oto yoluna girişte trafik durma noktasına geldi. TEM oto yolunda Gaziosmanpaşa sapağında başlayan yoğunluk Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişine kadar devam etti.
SEYRANTEPE'DE YOĞUNLUK ARTTI
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin bulunduğu bölgeden Seyrantepe ve Gaziosmanpaşa yönlerinde de trafikte yoğunluk arttı.
İSTOÇ VE MAHMUTBEY'DE YOĞUNLUK
D-100 kara yolunda Zeytinburnu ile Küçükçekmece arasında, TEM oto yolunda ise İSTOÇ mevkisinde ve Mahmutbey gişelerinde trafik yoğunluğu yaşandı.
Anadolu Yakası’nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Beylerbeyi ve Altunizade girişi ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün Kavacık girişinde yoğunluk görüldü.
KOZYATAĞI'NDA TRAFİK GÜÇLÜKLE İLERLEDİ
Kozyatağı'ndan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametine Anadolu Otoyolu'nda oluşan yoğun trafikte sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Avrasya Tüneli'nde ise trafik akışının köprülere göre daha akıcı olduğu gözlendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CepTrafik haritası verilerine göre, kent genelindeki yoğunluk saat 10.10 itibarıyla yüzde 60 olarak ölçüldü.
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