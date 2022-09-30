S&P, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

HABERTURK.COM

Uluslararası kredi derecelendirme kurumu Standart & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "B"ye indirdi. Kredi notunun görünümü "negatif"ten "durağan"a revize edildi. Durağan görünümün, Türkiye'nin kredibilitesine yönelik dengeli riskleri yansıttığı ifade edildi.



Kuruluştan yapılan açıklamada Türk Lirası'nın kırılganlığına dikkat çekildi. Gevşek para ve maliye politikası düzenlemeleri, düşük net döviz rezerv seviyelerinin, finansal istikrar ve kamu maliyesi üzerindeki etkileriyle birlikte, Türk Lirası'nın yenilenen oynaklığına ilişkin kırılganlığı beraberinde getirdiği belirtildi.

S&P, Türkiye'nin dış pozisyonunun önemli bir kredi zayıflığı olmaya devam ettiğine dikkat çekti.

Kuruluş, döviz kuru baskısı ve kötüleşen enflasyon görünümü ile bağlantılı olarak bankacılık sisteminin finansal gücü ve kamu maliyesinin daha da zayıflaması durumunda notların yeniden düşürülebileceği uyarısında bulundu.

S&P, enflasyonun bu yıl yüzde 74 olacağını tahnin etti. Yüksek enerji fiyatlarının cari açığı 40 milyar dolara, yani GSYH'nın yaklaşık yüzde 5.5'ine taşıyacağını öngördü.



Gelecek yıl enflasyonun yüzde 40.1'e, bir sonraki yıl ise yüzde 18'e ineceği tahmin edildi.

Büyüme tahminleri bu yıl için yüzde 5.2, gelecek yıl için yüzde 2.8, sonraki iki yıl için ise yüzde 3.4 olarak açıklandı.

S&P, bu yılın ilk rapor tarihinde bir değerlendirme yayımlamamıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,

App Store

Google Play

Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz.