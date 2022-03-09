Rusya ve Ukrayna'dan Türkiye'deki zirve öncesi açıklamalar

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TASS'ın haberine göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 10 Mart'ta Ukrayna ile gerçekleşecek üçlü zirve için Çarşamba günü Türkiye'ye geliyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba da yarın Rusya ile birlikte katılacağı zirveye ilişkin "10 Martta yapılması planlanan görüşme öncelikle Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşecek" dedi.

RUSYA VE UKRAYNA DIŞİŞLERİ BAKANLARI TÜRKİYE'YE GELECEK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçtiğimiz günlerde Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla 10 Mart'ta Antalya'da üçlü formatta görüşeceklerini açıklamıştı.

Çavuşoğlu "Her iki bakan, Antalya'daki bu toplantıda özellikle benim de yer almamı, üçlü bir şekilde yapmamızı istediler. Dolayısıyla bu toplantıyı üçlü bir formatta ve 10 Mart Perşembe günü inşallah Antalya'da gerçekleştireceğiz. Bu toplantının özellikle bir dönüm noktası olmasını temenni ediyoruz. Bu toplantının barış ve istikrar yönünde önemli bir adım olmasını arzu ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Çavuşoğlu, çatışmaların bir an önce durmasıyla, kalıcı barış için iyi niyetle çaba göstermeyi sürdüreceklerini belirtmişti.