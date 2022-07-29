Rusya: Ukrayna, Donetsk'te hapishaneyi vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ukrayna'nın Donetsk'te bulunan bir hapishaneyi ABD yapımı HIMARS roketleri ile hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada ayrılıkçıların kontrolündeki bölgedeki hapishanede, Ukraynalı 'savaş suçlularının' yer aldığı, 40 kişinin öldüğü ve 75 kişinin de yaralandığı ifade edildi.