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Rusya: Füze saldırısında 63 Rus askeri öldü

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Donetsk bölgesine düzenlenen füze saldırısında 63 Rus askeri hayatını kaybetti" ifadeleri kullanıldı.

Giriş: 02.01.2023 - 16:33 | Güncelleme: ABONE OL
Rusya: Füze saldırısında 63 Rus askeri öldü
HABERTURK.COM

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'daki savaşta eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna ordusunun Donetsk bölgesinde Makeyevka yerleşim birimi yakınlarında Rus Silahlı Kuvvetleri'nin geçici konuşlandığı noktalardan birine saldırdığını belirten Konaşenkov, ABD yapımı HIMARS çoklu roketatar sisteminden atılan 6 füzeden 2'sinin Rus hava savunma sistemlerince vurulduğunu ifade etti.

Konaşenkov, "Tahrip gücü yüksek 4 roket başlığının patlaması sonucu geçici konuşlanma noktasının bir bölümünde 63 Rus askeri öldü" ifadesini kullandı.

Rus askeri birliklerinin Ukrayna'da operasyonlara devam ettiğini bildiren Konaşenkov, Rus hava kuvvetlerinin yüksek hassasiyetli silahlarla yaptığı saldırılar sonucunda Donetsk bölgesindeki Markovo ve Kramatorsk'ta, Harkiv bölgesinde de Novoosinovo yerleşim biriminde 70'ten fazla Ukrayna ordusuna çalışan yabancı paralı savaşçının öldüğünü, 100'den fazlasının ise yaralandığını aktardı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Stratejik İletişim Ofisi'nden yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde Rus ordusunun kontrol ettiği Makeyevka şehrinde kışla olarak kullanılan bir merkeze yapılan saldırı sonucu yaklaşık 400 Rus askerin öldüğü iddia edilmişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir. Görsel temsilidir.

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