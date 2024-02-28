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        Haberler Dünya Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Türkiye'ye geliyor

        Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Türkiye'ye geliyor

        Reuters'ın haberine göre Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov 1-2 Mart tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2024 - 13:07 Güncelleme: 28.02.2024 - 13:33
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        Lavrov Türkiye'ye geliyor
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        Reuters'ın haberine göre Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov 1-2 Mart tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek.

        Lavrov'un ziyaretinin ardından ise Rusya Devlet Başkanı Putin'in seçimlerin ardından Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor.

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye ziyaretinin, 15-17 Mart'ta düzenlenecek devlet başkanlığı seçimine kadar yapılmayacağını belirterek "Ancak yüksek düzeydeki temaslar için hazırlık yapılıyor" demişti.

        Putin'in Türkiye'ye ziyaret tarihiyle ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma programının yoğun olduğuna dikkati çekmişti.

        Peskov, "Ziyaret, seçime kadar yapılmayacak. Putin'in seçime kadar yeterince yoğun ve stresli programı var. Erdoğan'ın da programı yeterince yoğun. Ancak yüksek düzeydeki temaslar için hazırlık yapılıyor. Bu temaslar, her iki liderin programına uygun şekilde gerçekleşecek" diye konuşmuştu.

        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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