Rusya Devlet Duması Ankara'da

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un daveti üzerine Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ve beraberindeki parlamento heyeti, Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu.

Volodin ve beraberindeki heyeti TBMM Resmi Konutu'nda karşılayan Meclis Başkan Şentop, Rusya heyeti onuruna dün bir akşam yemeği verdi.

İkili görüşmeler sonrasında TBMM Başkanı Şentop ile Ankara'ya gelen Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Volodin ortak açıklama yaptı.

* Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.