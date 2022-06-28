Rusya'dan 'Kırım' uyarısı: 3. Dünya Savaşı demek

Reuters

Rusya eski devlet başkanı Medvedev, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal süreci ve NATO'ya olası katılımlarla ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

Medvedev, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması halinde, sınırlarında İskender Füze sistemlerinin konuşlandırılacağını ifade ederek, sınırlarını güçlendireceklerini açıkladı.

Ukrayna'ya ait olan Kırım eyaletinin Rusya tarafından ilhak edilmesinin ardından Batı'nın tepkisine maruz kalan Rusya, Kırım'ın kendi toprağı olduğunu belirtti. Medvedev, NATO'nun herhangi bir üyesinin Kırım'ın statüsünü ihlal edecek herhangi bir girişiminin Rusya'ya savaş açmak, yani 3. Dünya Savaşı demek olduğunu söyledi.

*Haberin görseli Reuters tarafından servis edilmiştir