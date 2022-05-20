Rusya'dan Finlandiya'ya doğalgaz hamlesi

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Karar, Gasum'un Rus Gazprom'a ruble olarak ödeme yapmayı reddetmesinin ardından geldi. Gasum CEO'su Mika Wiljanen açıklamasında "Doğalgaz akışının kesilmesi son derece üzücü. Ancak buna dikkatle hazırlandık. Herhangi bir aksama olmayacağını ve tüm ihtiyaçlarımızı karşılayabileceğimizi garanti altına aldık" dedi.

Gasum Çarşamba günü Rusya'nın Ruble ödemeleri üzerindeki anlaşmazlık nedeniyle gazı kesebileceği konusunda uyarmıştı.

Finlandiya 45 yıldır Rusya'dan doğalgaz satın alırken, mevcut sözleşme 2031 yılı sonuna geçerliydi. Ancak anlaşmanın iptaliyle Finlandiya'nın yasal olarak dava açabileceği belirtildi.