Rusya'da anaokuluna saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti

Interfax'ın bildirdiğine göre, Rusya'nın Ulyanovsk bölgesindeki bir anaokuluna silahlı saldırı düzenlendi.

Anaokuluna düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Görgü tanığının aktardığına göre saldırgan daha sonra intihar etti.