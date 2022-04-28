Rusya: Batı açıkça Kiev'i Rusya'ya saldırmaya çağırıyor

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı'nın Kiev'e yolladığı silahlara tepki gösterdi.

"Batı, açıkça Kiev'i Rusya'ya saldırmaya çağırıyor" diyen Zaharova, bu tavrın devam etmesi halinde sert yanıt verecekleri uyarısında bulundu.

Zaharova, Rusya'nın sabrının test edilmemesi gerektiğini de vurguladı.

ALMANYA AĞIR SİLAH GÖNDERME KARARI ALMIŞTI

Almanya hükümeti, müttefiklerinden ve kamuoyundan gelen baskılar üzerine, ilk kez bir savaş bölgesine ağır silahların gönderilmesine yeşil ışık yakmıştı.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Ukrayna'ya silah sağlama konusunda ortaklarla eşgüdümlü hareket etme ve ortak adımlar atmanın önemli olduğunu ifade ederek, "Tek bir ülke tedarik edilmesi gereken her şeye sahip değil. Biz sadece birlikte bir şeyler başarabiliriz" değerlendirmesinde bulunmuştu.