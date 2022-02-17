Rusya'dan ABD Büyükelçi Yardımcısı'na sınır dışı kararı

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Rus Haber Ajansı RIA Novosti'nin ABD Moskova Büyükelçiliği'nde dayandırdığı haberine göre, Rusya, ABD Büyükelçi Yardımcısı Bartle B. Gorman'ı ülkeden sınır dışı kararı aldı.

ABD'nin de Rusya'nın kararına karşı benzer yanıt vermesi bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Rusya'nın Bartle B. Gorman'ı sınır dışı ettiğini doğruladı. Sözcü, "Rusya'nın bu eylemini provoke edici ve gerilimi tırmandırıcı bir adım olarak görüyoruz ve yanıtımızı hazırlıyoruz" dedi.