Rusya, 398 ABD Kongre üyesine yaptırım kararı aldı

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Moskova, Washington'un Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimine tepki olarak 24 Mart'ta Rusya Devlet Duması'nın 328 üyesine yaptırım uygulamasından sonra harekete geçti.

ABD'nin 328 üyenin ABD'de sahip olduğu tüm mülklere el koyması ve ABD vatandaşlarıyla herhangi bir anlaşma yapmalarını yasaklamasının ardından Rusya mütekabiliyet gereği 398 Kongre üyesine yaptırım açıkladı.

Rusya, 24 Şubat'ta Duma'nın 351 üyesine yaptırım açıklayan Kanada'ya karşı da hamle yaptı.

Bakanlık, mütekabiliyet esası gereğince 87 Kanadalı senatör hakkında yaptırım kararı alındığını bildirdi.

Kanada yönetiminin, Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyelerine giriş yasağı da dahil olmak üzere yaptırım kararı aldığı belirtilen açıklamada, "Karşılıklılık temelinde, Kanada Parlamentosunun görevdeki senatörlerine karşı yaptırım kararı alındı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada Kanadalı senatörlerin isim listesi yayımlandı.

Geçen ay Çekya'nın başkenti Prag'daki bir Rus diplomatın sınır dışı edilmesine karşılık, Çekya'nın Moskova Büyükelçiliğindeki bir diplomatın istenmeyen kişi ilan edildiği ve söz konusu diplomatın 16 Nisan'da gün sonuna kadar ülkeyi terk etmesi gerektiği de ifade edildi. ​​​​​​​