Rusya, 18 AB diplomatını sınır dışı etti

AA

Rusya Dışişleri Bakanlığı, AB'nin Rusya Büyükelçisi Markus Ederer'i çağırarak kendisine bir protesto notası verdi.

Açıklamada, "Rus tarafı, oluşması on yıllar süren ikili diyalog ve işbirliği mimarisinin tutarlı bir şekilde yok edilmesinden AB'nin sorumlu olduğunu ilan etti" denildi.

AB 5 Nisan'da, 19 Rus diplomatı "diplomatik statülerine aykırı faaliyetlerde bulunmak" nedeniyle istenmeyen kişi ilan etmiş ve ev sahibi ülke Belçika'dan ayrılmalarını istemişti.

AB'DEN TEPKİ

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın AB temsilciliğinde görevli 18 diplomatı istenmeyen kişi ilan etmesinden üzüntü duyduğunu bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, AB'nin Rusya'nın AB delegasyonunda görevli 18 diplomatı sınır dışı etmesine yönelik "haksız ve mesnetsiz" karardan üzüntü duyduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu AB diplomatlarının görevlerini Diplomatik İlişkilere İlişkin Viyana Sözleşmesi çerçevesinde yerine getirdikleri vurgulanarak, "Rus makamlarının kararının sadece bir misilleme adımı olmasının ötesinde bir gerekçesi yok. Rusya'nın seçtiği hareket tarzı, uluslararası izolasyonunu daha da derinleştirecek." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Rusya'ya Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını durdurması çağrısı da yinelendi.