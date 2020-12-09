Rus hırsızlar Fatih'te kuyumcu soydu!

Olay saat 09.00 sıralarında meydana geldi. 34 BIE 906 plakalı araçla kuyumcu dükkanına gelen maskeli ve silahlı yabancı uyruklu 3 kişi kuyumcu çalışanı Sinan Yaşar'dan dükkanda bulunan altınları vermesini istedi.
Bunun üzerine altınları vermek istemeyen Yaşar'ı darp eden 3 soyguncu dükkanda bulunan altınları ve bir miktar parayı alıp, geldikleri araçla kayıplara karıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı.
Sağlık ekipleri başından yaralı Sinan Yaşar'ı ambulansa koyarak hastaneye kaldırdı. Yaşar'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kuyumcunun çevresine şerit çekerek çevrede önlem aldı.
MOTOSİKLETLİYE ÇARPTILAR, TAKİP EDİLENCE ARAÇTAN İNİP YAYA OLARAK KAÇTILAR
Geldikleri araçla kaçan soyguncular, Millet Caddesi'nde Mertcan Ergen'in kullandığı motosiklete çarptı. Kazadan sonra tekrar kaçmaya başlayan soyguncuları motosiklet sürücüsü Mertcan Ergen takip etmeye başladı.
Mertcan Ergen Çapa Kan Merkezi önünde soyguncuların bulunduğu aracın önünü kesmesiyle, araçta bulunan 3 kişi, araçtan inerek çaldıkları ziynet eşyası ve parayla yaya olarak kaçtı. Polis ekipleri kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.
İÇERDE TEMİZLİK YAPIYORMUŞ
Mahalle sakini Mehmet Çelik, "Dükkan sahibi bana telefon etti. Hırsız var diye koşa koşa geldim. Hırsızlar çalışanın kafasına silahla vurup gitmişler. İçerde temizlik yapıyormuş. Asıl sahipleri kamerayla izleyip beni aradılar. Koşarak geldim ama yetişemedim. 3 kişilermiş" dedi.
RUS VATANDAŞI ÇIKTILAR
Öte yandan soygunculardan iki Rus vatandaşının Türkiye'ye gelip araç kiraladığı ve otomobili diğer şüphelilere verdiği öğrenildi. Yurt dışına çıkan Rus vatandaşlarının ardından ise şüphelilerin kiralık araçla soygunu gerçekleştirdiği belirlendi.
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