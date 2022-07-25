Ronaldo, Madrid'de istenmiyor!

Atletico Madrid taraftarı, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo'nun transfer edilmemesine yönelik bir kampanya başlattı.

Daily Mail'in haberine göre Portekizli yıldız geçen yaz 12 yıl sonra İngiliz ekibine geri dönerken, takımın Şampiyonlar Ligi'nde oynayamamasından dolayı ayrılmak istiyor.

Transfer döneminin başında Chelsea ve bir dizi takım ile anılan Ronaldo'ya en ciddi talip ise Atletico Madrid.

Ancak bazı Atletico taraftarları, takımlarının Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katmasını istemediklerini sosyal medya üzerinden 'Contra CR7' yani 'CR7'ye karşı' etiketi ile paylaşımlar yaparak açıkça belirtiyor.

Ronaldo'nun, Şampiyonlar Ligi'nde 2014 ve 2016'da finalde, 2017'de ise yarı finalde Atletico'yu eleyen Real Madrid kadrosunun kilit isimlerinden olması da başlatılan kampanyada en çok değinilen noktalardan.