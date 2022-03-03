Ronaldo canlı yayında duş aldı

Instagram'ın en yüksek takipçiye sahip ismi Cristiano Ronaldo, bu kez yaptığı canlı yayınla gündemde.

Portekizli yıldız, sauna ve ardından duşa girdiği anları canlı olarak yayınladı. 37 yaşındaki futbolcunun yayınını anlık 700 bine yakın kişinin izledi.

Canlı yayını toplamda 1 milyondan fazla kişinin canlı olarak izlediği tahmin ediliyor.

Ronaldo'nun Instagram hesabını 407 milyon kişi takip ediyor.